16 Mart 2019 21:37
Dersim’de eşi ve oğlunu öldüren uzman çavuş intihar etti
Dersim'de jandarma uzman çavuş Hüseyin Bektaş eşi ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti.
Arşiv | Fotoğraf: DHA
Dersim'de jandarma uzman çavuş Hüseyin Bektaş beylik tabancası ile eşi ve oğlunu öldürdü. Atatürk Mahallesi'ndeki Jandarma Komutanlığı Lojmanları’nda ikamet eden Bektaş, işlediği cinayetlerin ardından intihar etti. Olayın neden yaşandığı henüz netlik kazanmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, savcının incelemesinin ardından cansız bedenlerin morga kaldırılacağı belirtildi. (Dersim/EVRENSEL)
ETİKETLER: Dersimkadın cinayeti
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