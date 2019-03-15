HDP'nin yerel seçim için hazırladığı videoya TV kanallarından ambargo

HDP’nin yerel seçimler dolayısıyla hazırladığı kısa filim hiçbir TV kanalı tarafından yayınlanmadı. Parti, sosyal medya üzerinden kampanya başlatarak, reklam filmine destek çağrısı yaptı.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 31 Mart yerel seçimler için hazırladığı reklam filmi, kamu ve özel televizyon kanalları tarafından yayınlanmadı.

HDP ambargoya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

HDP, yayınlamayan reklam filmi için sosyal medya hesapları üzerinden kampanya başlattı. Twitter üzerinden #EldenElePaylaşalım mı? hashtag açan parti, sosyal medya kullanıcılarına dayanışma çağırısında bulundu: “İşte TV kanallarının hiçbir açıklama yapmadan yayınlamayı kabul etmediği reklam filmimiz. #EldenElePaylaşalım mı? Devam edecek...” (HABER MERKEZİ)