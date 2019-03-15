    • Beyazıt Katliamı anmasında gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

    İstanbul Üniversitesi'nde Beyazıt ve Halepçe Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anma eyleminde gözaltına alınan 33 kişi serbest bırakıldı.

    15 Mart 2019 17:45
    Son Güncellenme Tarihi: 16 Mart 2019 12:36
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    İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Beyazıt Katliamı’nda yaşamını yitiren 7 öğrenciyi ve Halepçe Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anmak için bir araya geldi. Öğrenciler, 16 Mart’ta Beyazıt’ta ve Halepçe’de yaşamını yitirenleri Eczacılık Fakültesi önünde yaptıkları basın açıklamasıyla andı. Basın açıklamasına ardından yürüyüşe geçen öğrencilere polis saldırdı. Aralarında gazetecilerin de olduğu 33 kişi darbedilerek gözaltına alındı.

    Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

    MUHABİRİMİZE POLİS ENGELİ

    Haberi izleyen muhabirimiz Eylem Nazlıer ise polis tarafından engellendi. Muhabirimiz Nazlıer’i engelleyen polis “Sen basın değilsin çekemezsin” dedi. Muhabirimizin “Neye göre basın değilim” sorusuna polis “Sarı basın kartın yok, bana göre devlete göre basın değilsin” diyerek muhabirimizin görüntü çekmesine engel oldu.

    GÖZALTINDAKİLER SERBEST BIRAKILDI

    Gözaltına alınan 33 kişi Vatan'da bulunan İstanbul Emniyetine götürüldü. Aralarında Yolculuk Gazetesi muhabiri Buse Söğüt, Özgür Gelecek muhabir Taylan Öztaş'ın da olduğu 33 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (İstanbul/EVRENSEL)

    Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

    Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

    İHD İZMİR ŞUBESİ: NE HALEPÇE NE DE BEYAZIT UNUTULACAK

    Fotoğraf: Evrensel

    İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi de Halepçe ve Beyazıt katliamları ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

    İHD İzmir Şubesi, dernek binasında Halepçe ve Beyazıt katliamlarının yıldönümünde basın toplantısı düzenledi. Açıklamayı okuyan Caner Canlı, “Biz insan hakları savunucuları diyoruz ki İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz. Ne Halepçe ne de Beyazıt katliamları unutulmayacak. İnsanlık tarihinde kapkara birer sayfa olarak kalmaya devam edecektir”dedi.

    Canlı, “Halepçe; elma kokusuyla gelen soykırım ve İstanbul Üniversitesi Beyazıt katliamı.Tarih: 16 Mart 1988... Irak savaş uçakları Halepçe'yi bombaladı. Çığlıklarla bağırışlarla çağırışlarla ve keskin bir elma kokusuyla öldüler ve bir avuç kül oluverdiler ne olduğunu anlayamadan. En çok da çocuklar öldü Halepçe’de. Tıpkı diğer katliamlardaki gibi” dedi.

    “ANMAK, ONURUMUZDUR”

    17 Mart’a kadar aralıklarla süren saldırılarda ölen sayısının net olmadığını vurgulayan Canlı, “Halepçe’de 16 Mart 1988’de insanlık nefessiz bırakıldı, yakıldı. Hatırlamak, anmak, onurumuzdur. İnsanlık için onurdur” diye konuştu.  “Tarihe İstanbul Üniversitesi Beyazıt Katliamı diye bir utancımız daha düştü. Olayın faili olarak Ülkü Ocakları Başkanı ile MHP Gençlik Kolu Başkanı gözaltına alındılar ama bir süre sonra serbest bırakıldılar. Aralık ayında Maraş Katliamı yapıldı. Sıkıyönetim ilan edildi. Dava Sıkıyönetim Mahkemesi’ne sevk edildi. Sonra da 12 Eylül darbesi yapıldı. Dava faili meçhul dosyalar arasına girmişti bile” şeklinde belirten Canlı, “AKP Hükümeti 12 Eylül Referandumu ile Anayasa’nın Geçici 15. Maddesini kaldırdı ve 12 Eylül generallerini yargılamak için dava açtı. 12 Eylül davasının iddianamesinde darbecilerin darbeyi haklı kılmak için 1 Mayıs 1977 ve 16 Mart katliamlarını kontrgerillaya yaptırdığını iddia etti. Ancak hükümet sanık sayısını iki generalle sınırlı tuttu. 16 Mart Davası yine zaman aşımından düştü” dedi.

    Canlı son olarak şunları kaydetti: “Biz insan hakları savunucuları diyoruz ki İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz. Ne Halepçe ne de Beyazıt katliamları unutulmayacak. İnsanlık tarihinde kapkara birer sayfa olarak kalmaya devam edecektir” (İzmir/EVRENSEL)

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