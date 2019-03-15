Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 15 Mart 2019 Cuma
Yerel seçimler, siyasetin gündemi, sanayi üretim endeksi verileri ve ekonomik göstergeler, Tıp Bayramı haberleri ve daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.
Yaklaşan yerel seçimler ve siyasetin gündemi, açıklanan ocak ayı sanayi üretim endeksi verileri ve her gün daha da kötüyü işaret eden ekonomik göstergeler, 14 Mart Tıp Bayramı ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.
Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.
15 Mart Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?". (Evrensel WebTV)
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