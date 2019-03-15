Diyarbakır'da plastik fabrikasında yangın: İşçiler dumandan etkilendi
Diyarbakır'da plastik fabrikasında gece vardiyasında yangın çıktı. Bazı işçiler dumandan etkilendi. Yangın kontrol altına alındı.
Fotoğraf: DHA
Diyarbakır'da plastik tabak üretimi yapılan fabrikada gece vardiyası sırasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınan yangında bazı işçiler dumandan etkilendi.
Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik tabak üretimi yapılan fabrikada gece saatlerinde işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi yangına müdahale edip, işçileri tahliye etti.
Yanan malzemelerin plastik olmasından dolayı alevlerin kısa sürede tüm fabrikayı sardığı yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bazı işçilere sağlık görevlilerince oksijen tedavisi uygulandı.
Ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğü yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlemek için soruşturma başlatıldı. (Diyarbakır/DHA)