Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 14 Mart 2019 Perşembe
Mansur Yavaş hakkındaki iddialar, yerel seçim gündemi, ekonomi, 14 Mart TIP Bayramı, yaklaşan Newroz ve daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.
14 Mart 2019 09:00
Mansur Yavaş hakkında ortaya atılan iddialar ve iktidar sözcülerinin her gün değişen açıklamaları, yerel seçim gündemi, ekonomik veriler, yeni açılan Gebze-Halkalı banliyö hattı, 14 Mart Tıp Bayramı, yaklaşan Newroz ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.
Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.
14 Mart Perşembe günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?". (Evrensel WebTV)
ETİKETLER: Mithat Fabian SözmenNe Var Ne Yok
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