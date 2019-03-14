Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 14 Mart 2019 Perşembe

Mansur Yavaş hakkında ortaya atılan iddialar ve iktidar sözcülerinin her gün değişen açıklamaları, yerel seçim gündemi, ekonomik veriler, yeni açılan Gebze-Halkalı banliyö hattı, 14 Mart Tıp Bayramı, yaklaşan Newroz ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.

14 Mart Perşembe günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?". (Evrensel WebTV)