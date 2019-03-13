Oyuncu Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti

İzmir'in Narlıdere ilçesinde oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın da içerisinde bulunduğu Pick-Up aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde ameliyata alınan Çika yaşamını yitidi.

Kaza dün saat 18.30 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Havayolu ile İzmir'e gelen Zafer Çika, buradan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı Pick-Up ile Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktı. Araç, İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan Pick-Up, ardından şarampole yuvarlandı.

Fotoğraf: DHA

EMNİYET KEMERİ TAKILI DEĞİLDİ

Kazanın ardından otoyolda bulunan sürücüler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camından dışarı çıktığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla karayoluna çıkartılan yaralılara ilk müdahale buradaki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Çika ile Renda, ardından ambulanslarla dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çika hemen ameliyata alındı.

Fotoğraf: DHA

AKBAĞ İZMİR'E GELDİ

Kazanın duyulmasının ardından Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ile futbol, iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi hastaneye gelerek Zafer Çika'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Demet Akbağ, haber üzerine İstanbul'dan hava yolu ile İzmir'e geldi. Saat 01.00 sıralarında hastaneye gelen Akbağ, hastanenin önünde bekleyen yakınlarıyla birlikte doktorlardan eşinin sağlık durumu ile ilgili bilgi adlı.

KURTARILAMADI

Çika, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çika'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SABAH UÇAĞINI KAÇIRMIŞ

Zafer Çika'nın İstanbul'dan sabah saatlerinde İzmir'e gelmeyi planladığı uçağı kaçırdığı için saat 17.00'de kente geldikten sonra Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. (İzmir/DHA)