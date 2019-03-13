Liseden liseye sürüklenenler

Ömer GÜN

Antep

Bir imam hatip lisesinde 4.sınıf öğrencisiyim. Şimdiki okulum nakil verdiğim dördüncü okulum. Meslek lisesi olan birinci okulumda Kürt olmamdan kaynaklı yaşadığım bazı sıkıntılar vardı. Örneğin arkadaşımla Kürtçe sohbet ediyorduk, şakalaşıyorduk o esnada sınıfımızdaki bazı arkadaşlar “Siz teröristsiniz, siz HDP’lisiniz” diyerek bizleri dışlıyorlardı. Sözde “başarısız” olmamdan dolayı, istediğim elektrik-elektronik bölümünü seçmeme idare izin vermediği için naklimi istedim. Arkadaşım ise ben naklimi imam hatip lisesine istedikten sonra Kürt olmamızdan kaynaklı yaşadığımız bu gibi problemleri yaşamak istemediği için açık öğretime geçti.

Aslında imam hatip lisesine gitmek en büyük yanlışlarımdan biriydi. Çevremdekiler burada arkadaşlık ilişkileri ve derslerimle ilgili çektiğim sıkıntıları önceki okuluma oranla daha az yaşayacağımı söylediler. “Kuran-ı Kerim’i, Arapçayı biliyorsan yeterli.” , “Ben de Kürt’üm. Ama sorun yaşamıyorum.” diyerek yönlendirmelerde bulundular. Nakil verdiğim imam hatip lisesinde her imam hatip lisesinde olduğu gibi Kuran-ı Kerim dersi vardı. Ezbere dayalı bir ders olması beni zorluyordu. Lise diploması alamayacak olmam beni kaygılandırdığı için şimdiki okulum olan bir diğer imam hatip lisesine naklimi verdim.

Hani derler ya “Meyveyi soymadan içinden ne çıkacak bilemem kardeş” diye veya büyüklerimiz “İmam hatip lisesi öğrencileri alnını secdeden kaldırmaz. Allah, din, peygamber nedir bilirler.” diye… Ama namaz kılmayan sayısı namaz kılanlardan, küfür edenlerin sayısı küfür etmeyenlerden, alkol tüketenlerin sayısı tüketmeyenlerden daha fazlaydı lisemde. Öğlen namazına gitmemek için tuvalette saklanan arkadaşlarım var.

“Yasin suresinin 6 sayfası ezberlenecek.” diyordu bir öğretmenimiz. Ama bize bu surede ne denmek isteniyor, bu sure neden indirilmiş gibi soruların cevaplarını vermiyordu. Hâlbuki ben bu okulda dinin gerçekleriyle anlatılacağını, artısıyla eksisiyle öğretileceğini düşünmüştüm.