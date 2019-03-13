Yıllardır iktidarda değillermiş gibi...

Erciyes Üniversitesi’nden bir grup öğrenci

Kayseri

Yerel seçim çalışmaları devam ederken, AKP’nin gençliğe yönelik hamleleri de devam ediyor. Türkiye gençliğinden “umduğunu bulamayan” iktidarın adayları, üniversitelerde “projelerini anlatmak” için gençler ile bir araya geliyorlar. Bizce hâlâ umduğunu bulamıyorlar! Neden mi?

ZORUNLU SEÇİM PROPAGANDASI

Geçtiğimiz günlerde ÜniAk adı altında Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda üniversite gençliği ile AKP’nin Büyükşehir adayı Memduh Büyükkılıç bir araya geliyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bir grup ülkücü bozkurt işareti yapıp, salondan ayrılıyorlar. AKP’nin adaylarına ilginin az olduğu gözle görülüyor. Etkinliğin başlangıç saati 14:00 olarak belirlenmesine rağmen 14:30’ta salonu doldurma telaşı sarmış herkesi. TÜGVA’nın yöneticileri koşuşturuyor. Hocalara telefonlar açılıyor, “zorunlu bir etkinlik” deniyor. Arkada öğrenciler kendi arasında konuşuyor, “Zorunlu dediler geldik, yoksa ne işimiz var burada” sesleri geliyor.

PEKİ YA GENÇLİĞİN TALEPLERİ?

Velhasıl kelam, saat 14:30’u gösterince etkinlik başlıyor. Büyükşehir Adayı Memduh Büyükkılıç sahneye çıkıyor. Alkış yok. Talas Adayı Mustafa Yalçın çıkıyor, alkış yok. Kayseri Milletvekili İsmail Tamer Karayel sahneye çıkıyor. Alkış yok. Rektör yardımcısı açılışı yapıyor. Alkış yok. İlk sözü Memduh Büyükkılıç alıyor. Ortamın canlı olmadığının o da farkında, gençleri güldürme uğraşında... Büyükkılıç, Yalçın ile birlikte burs verdiği öğrencilerden bahsediyorlar, anılarını anlatıyorlar. Ardından 150 proje açıklıyor Büyükkılıç. “Hepsini gerçekleştireceğiz” diyerek… Sanki 25 yıldır belediyeleri onlar yönetmiyormuş gibi “projeler” açıklıyorlar. Öğrenci gençlerimize kütüphaneler, akıllı çalışma salonları açacağız vaatleri havalarda uçuşuyor. Yeni barınma alanları, ücretsiz wifi derken vaatler uzayıp gidiyor… Etkinliğin başlarında gençler çıkmaya başlıyor.

İŞSİZLİK YAKAMIZDA

Söz öğrencilere geçiyor. İlk iki kişi ÜniAk ve TÜGVA sorumlularından… Överek başlıyorlar konuşmalarına… Sonra konuşan 7-8 genç ise iş bulamadıklarını anlatıyor, iş istemek için konuşuyorlar. Büyükkılıç, “Bölüm birincilerimize belediyenin kapısı açık” diyor. Konuşmalar devam ediyor. Öğrenciler, ulaşımdan şikâyetçi olduğunu dile getiriyorlar. Şoförlerin davranışlarından rahatsız olduklarını da… Sözü Talas Adayı Yalçın alıyor: “İşe geç kalanlar da şoföre kızıyor” diyor.

MESELENİN ÖZÜ

Meselenin özü, AKP’nin sunduğu vaatlerle gençliğin talepleri birbirini tutmuyor. Gençlik iş istiyor, onlar “Bölüm birincisini işe alıyoruz” diyor. Peki ya ötekiler? Onlar işsiz mi kalsın? Elbette belediyeler toplam bir iş ihtiyacını çözemez. Bu sorun kuşkusuz iktidar sorunudur da… Öte yandan gençler ulaşımdan şikâyetçi, onlar “Otobüsçülere de hak verin” diyorlar. Gençlik, rahat gezmek istiyor, onlar başka şeylerle meşgul.