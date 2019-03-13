Üç güne sığmayan bir kongre: TÜOBİK!

Janset REYHAN

Kayseri

17.’si düzenlenen TÜOBİK’e bu yıl İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından kongreye katılan üniversite öğrencileri, kriz ana başlığı altında Türkiye ekonomisi, kapitalizm ve kriz ilişkisi, krizin kadınlara getirdiği yükler, işsizlik ve gelecek kaygısı gibi birçok konuda sunumlar gerçekleştirdi ve tartışmalar yürüttü. Akademide baskıların hat safhada olduğu, üniversite eğitiminden bilimin çıkarıldığı ve gençlerin sesinin kısılmaya çalışıldığı bir dönemde üniversite öğrencilerine özgür bir tartışma platformu sunan TÜÖBİK hâlihazırda önemli bir yer tutarken, katılımcıların yaptığı sunumlar ile kongre daha da anlamlı bir hale geldi.

NEYİ NEYE KARŞI SAVUNDUK?

Kongre açılışında yapılan konuşmada işsizliğin ve geleceksizliğin faturası bir iktisat profesörü tarafından gençlerin bilgisizliğine ve yetersizliğine kesildi. Konuşmayı yapan profesör gençlerin İngilizce bilmemeleri, alanlarında yetkin olmamaları ve buna rağmen yüksek maaşlar istemeleri nedeniyle işsiz kaldığını iddia ederken, aslında kongre boyunca biz öğrencilerin neye karşı sunumlarımızı savunacağımızı da göstermiş oldu. Biz öğrenciler işsizliğin ve geleceksizliğin bizlerin suçu olmadığını, bunun kapitalizmin ve sermayeye eklemlenen eğitim anlayışının bir sonucu olduğunu ortaya koyduk. İşsizliğe geleceksizliğe karşı öğrencilerin birliğini ve mücadelesini savunacağımızı söyledik.

KONGRE TARTIŞMALARI ÜNİVERSİTELERDE DE DEVAM EDECEK

Krizin yükü ve kadının yükü oturumunda, kadınların yaşadığı eşitsiz ve güvencesiz koşulların kriz dönemlerinde nasıl derinleştiğini sunumlarımızda ele aldık. Kadınların kriz dönemlerinde karşı karşıya kaldığı eşitsizliğin ve emek sömürüsünün boyutlarını kapitalizmin dinamikleri ve bu dinamiklerden beslenen cinsiyet eşitsizliği temelinde açıklamaya çalıştık. Kriz dönemlerindeki yoksulluğun ve ekonomik bunalımın kadınları şiddet, eşitsizlik ve sömürü döngüsüne hapsettiğini ve kadınların bu döngüden çıkışının kapitalist sisteme karşı mücadele ile sağlanacağını tartışmalarımıza dâhil ettik.

Tüm kongre boyunca Türkiye’nin dört bir tarafından gelen üniversite öğrencileri olarak sömürüsüz, eşit ve geleceksizlikten korkmadığımız bir dünyanın mümkünlüğünü tartıştık. Bu sebeple TÜÖBİK tüm katılımcıları için üç güne sığmayacak ve üniversitelerimizde devam ettirmemiz gereken bir tartışmanın zeminini hazırlamış oldu. Kongre boyunca yürüttüğümüz tartışmaların üniversitelerimizde devam ettirilmesi biz öğrencilere sömürüye, geleceksizliğe, niteliksiz ve antidemokratik eğitim anlayışına karşı mücadelemizde yeni alanlarının açılmasını mümkün kılacaktır.