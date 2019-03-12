12 Mart 2019 17:09

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü 56 öğrenci topluluğunu kapattı

Adnan Menderes Üniversitesine rektör olarak atanan Osman Selçuk Akdemir’in ilk icraatı üniversitede bulunan öğrenci topluluklarını kapatmak oldu.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü 56 öğrenci topluluğunu kapattı

Fotoğraf: Google Street View

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    Görkem DALSÜREN
    Aydın 

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz ay Adnan Menderes Üniversitesine rektör olarak atanan Osman Selçuk Akdemir’in ilk icraatı üniversitede bulunan öğrenci topluluklarını kapatmak oldu. 

    Tıp Öğrenci Topluluğu, Dünya Sinemalar, Sahne Sanatları, Ekonomi, Fikir ve Sanat, Genç Yeşilay, İletişim, Biyoteknoloji, Özgür Düşünce, Rock Metal, Sanat Tarihi, Mühendislik ve Stratejik Düşünce ve Analiz Topluluğunun da içinde olduğu 56 topluluk, üniversite yönetimi tarafından herhangi bir açıklama yapılmadan kapatıldı. 

    Üniversitede toplam 97 öğrenci topluluğu bulunuyor. 

    ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI: BU KARAR DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE TALEBİNE BİR DARBEDİR 

    Özgür Düşünce Topluluğu başkanı Sena Berfin Şirin, “Üniversite yönetimi açıklama yapma ihtiyacı bile duymadan 56 topluluğun kapatıldığını bildirdi. Kapatılan 56 topluluğun yaklaşık 4 bin üyesi var. Topluluk yöneticilerinin gösterdiği tepkiler ile birlikte resmi olmayan bir açıklama ile ‘Kapatılan topluluklar aktif olmayan topluluklar, tüzüğe aykırı olan toplulukları kapatıyoruz’ gibi absürt ve hiçbir topluluğun kabul etmediği bir açıklama yapıldı.  Üniversite yönetiminin açıklamayı yaptığı gün etkinlikleri olan topluluklarımız var. Zaten üniversite yönetimi toplulukların neredeyse bütün etkinliklerine bürokratik engeller çıkarıyordu. Üniversiteden mali yönden ödenti alabilen topluluk sayısı beş bile değildir” dedi. Kapatılan birçok öğrenci topluluğunun aktif bir şekilde çalıştığını belirten Şirin, “Tamamen keyfi bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Eğer tüzükte bir hata varsa bu düzeltilebilir, bu kapatmanın bir gerekçesi dahi olamaz. Kapatılan 56 topluluğun Çarşamba günü bir araya gelerek izleyecekleri yol haritasını belirleyeceğini söyleyen Şirin; “Alınan bu karar, demokratik üniversite ilkelerine karşı bir saldırıdır. Bütün üniversite öğrencilerini birlikte hareket etmeye çağırıyoruz” dedi.  

    Canlı Sahne Performans Topluluğu Başkanı Kaan Kara ise, “Üniversite yönetiminin bu kararı tamamen keyfi bir karardır. Biz canlı performans üzerine çalışma yürüten bir topluluğuz, yaklaşık bir buçuk aydır yeni etkinliğimize hazırlandığımız sırada bu haberi aldık. Bu kararı tanımıyoruz ve öğrencilerin fikrinin dahi alınmadığı bu kararın geri çekilmesi için bütün toplulukları birlikte hareket etmeye çağırıyoruz” dedi.  

    DAHA ÖNCE DE ETKİNLİKLER YASAKLANMIŞTI

    Adnan Menderes Üniversitesi, geçtiğimiz dönemde de Sinema Topluluğunun göstermek istediği “Yılmaz Güney” filminin gösterimini yasaklamıştı. Karikatür Topluluğunun çizimleri, ‘politik’ olduğu bahanesiyle ile suçlanmış, Sosyolojik Açılımlar Topluluğu, “İki dil bir bavul” filminin gösterimini yaptığı için askıya alınmış ve topluluk başkanları hakkında disiplin soruşturmaları açılmıştı. 

    ADÜ EMEK GENÇLİĞİ: ÜNİVERSİTEMİZİ HEP BİRLİKTE SAVUNALIM  

    Toplulukların kapatılması ile ilgili bir açıklama yapan Emek Gençliği; “Üniversiteler uzun bir zamandır, anti-demokratik uygulamalar ve keyfi yasaklar ile gündeme geliyor. 12 Eylül Darbesinin bir kurumu olan YÖK ile birlikte üniversiteleri tek sese biat eden, her türlü akademik ve bilimsel çalışmaları keyfi yasak ve engellemeler ile birlikte tasfiye etmeye çalışan üniversite yönetimlerinin son örneğini Adnan Menderes Üniversitesi oluşturuyor. Üniversite yönetimi, tek satır açıklama yapma ihtiyacı dahi duymadan 97 Öğrenci Topluluğunun 56’sını kapattığını duyurdu. Aralarında Tıp Öğrencileri, Mühendislik, İletişim, Sinema, Sahne, Tiyatro, Ekonomi gibi 4 binin üzerinde üyesi bulunan öğrenci toplulukları, üniversitenin en büyük bileşeni olan biz öğrencilerin fikri dahi alınmadan tek satırlık bir kararla kapatıldı. Aralarında kültür, sanat, bilim, ekonomi vb. dallarda üretmeye ve tartışmaya çalışan toplulukların kapatılması, üniversite öğrencilerinin demokratik ve özgür bir üniversite talebine açıkça yapılan bir saldırıdır. Demokratik üniversite talebine yapılan bu saldırılara karşı başta ADÜ olmak üzere bütün üniversite öğrencilerini parasız, bilimsel bir eğitim ve demokratik üniversite talepleri etrafında birleşmeye, üniversitemizi hep birlikte savunmaya çağırıyoruz” denildi. 

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