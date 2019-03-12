Sağlıksız çalışma ortamları mültecileri hasta ediyor

Volkan PEKAL

Adana

Türk Toraks Derneği mülteciler ve sağlık konulu bir panel gerçekleştirdi. Panelde söz alan konuşmacılar, göç yolları, kayıt dışı alanda çalışma gibi nedenlerle astım, KOAH gibi hastalıklar, verem (tüberküloz) gibi akciğer hastalıklarının mültecileri kuşattığını söyledi.

Adana’da gerçekleşen panelde konuşan Doç Dr. Didem Danış, “Emek hiyerarşisinin en altında en kötü koşullara sahip işlerde yasal koşullara sahip olmadıkları için, mültecilerin hakkını arama imkanı olmadan çalıştıklarını görüyoruz” dedi.

İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan da yaptığı konuşmada; göçmenlerin havasız yerlerde çalıştıklarını ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorlandıklarını belirttti.

Panelde ayrıca mültecilerin düşük kalifiye ve riskli işlerde çalıştığı da ifade edilerek 2018 yılında 110 mülteci işçinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.