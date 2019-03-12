Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 12 Mart 2019 Salı
Ekonomide son 10 yılın en kötüsüne işaret eden veriler, ezan provokasyonu ve tartışmalar, yerel seçim gündemi ve fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.
12 Mart 2019 09:00
Ekonomi verileri son 10 yılın en sert fırtınasına işaret ederken iktidarın umut vadeden açıklamaları, ezan provokasyonu ve sonrasındaki tartışmalar, yerel seçim gündemi ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.
Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.
12 Mart Salı günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)
ETİKETLER: Mithat Fabian SözmenNe Var Ne Yok
YAZARLAR
İhsan ÇARALAN
‘Beka cephesi’nin doping ilacı din istismarcılığı!
Bülent FALAKAOĞLU
İktidarın üslubunun örtemeyeceği ekonomik gerçek: Son 10 yılın en sert fırtınası
Mustafa YALÇINER
AKP’nin durumu bataktaki ekonomi gibi
Yusuf KARATAŞ
Amedspor ne yapsın?
Alper KAYA
Haksız (mı) rekabet
Ragıp ZARAKOLU
Ermeni fobisi
Turgay OLCAYTO
12 Martlar asla unutulmamalı
Ahmet SAY
İki konu bir de sav söz