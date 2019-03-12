Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 12 Mart 2019 Salı

Ekonomi verileri son 10 yılın en sert fırtınasına işaret ederken iktidarın umut vadeden açıklamaları, ezan provokasyonu ve sonrasındaki tartışmalar, yerel seçim gündemi ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.

12 Mart Salı günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)