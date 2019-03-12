    • Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 12 Mart 2019 Salı

    Ekonomide son 10 yılın en kötüsüne işaret eden veriler, ezan provokasyonu ve tartışmalar, yerel seçim gündemi ve fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

    12 Mart 2019 09:00
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    Ekonomi verileri son 10 yılın en sert fırtınasına işaret ederken iktidarın umut vadeden açıklamaları, ezan provokasyonu ve sonrasındaki tartışmalar, yerel seçim gündemi ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

    Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

    Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.

    12 Mart Salı günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)

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    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 12 Mart 2019 Salı
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 12 Mart 2019 Salı

    Ekonomide son 10 yılın en kötüsüne işaret eden veriler, ezan provokasyonu ve tartışmalar, yerel seçim gündemi ve fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

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