11 Mart 2019 23:16
Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 yendi
Galatasaray ile Antalyaspor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti.
Galatasaraylı futbolcular
Fotoğraf: İslam Yakut
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0 yendi.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Sofiane Feghouli'nin golüyle 1-0 önde kapatan sarı-kırmızılı takım, ikinci yarıda Henry Onyekuru, Badou Ndiaye ve Mbaye Diagne ile 4 gol daha bularak rakibini 5-0 mağlup etti.
Süper Lig'de puanını 49'a çıkartan Galatasaray haftayı, Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Antalyaspor ise 32 puanda kaldı.
Galatasaray, Antalyaspor maçını kazanarak ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. (İstanbul/AA)