Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 11 Mart 2019 Pazartesi
İktidarın "ezan ve bayrak düşmanlığı" provokasyonu, yerel seçim gündemi, ekonomi verileri ve daha fazlası Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?"ta.
11 Mart 2019 09:00
İktidarın "ezan ve bayrak düşmanlığı" provokasyonu ve kutuplaştırma taktiği, yerel seçim gündemi, ekonomi haberleri, TRT'nin "iktidar televizyonu" haline getirilmesi ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.
Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.
11 Mart Pazartesi günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)
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