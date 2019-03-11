Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 11 Mart 2019 Pazartesi

İktidarın "ezan ve bayrak düşmanlığı" provokasyonu ve kutuplaştırma taktiği, yerel seçim gündemi, ekonomi haberleri, TRT'nin "iktidar televizyonu" haline getirilmesi ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.

11 Mart Pazartesi günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)