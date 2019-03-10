Denizli’de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

Denizli, ittifakların damga vurduğu illerden biri oldu.

Denizli, CHP’nin İYİ Partiye bıraktığı iller arasında. MHP de AKP lehine adayını geri çekti. AKP ve MHP’nin ortak adayı Denizli Büyükşehir Belediyesi mevcut başkanı AKP’li Osman Zolan olurken, İyi Partinin adayı da Ümit Bahtiyar oldu.

Önceki yakın seçimlere bakılacak olursa, Denizli’de Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı oyları birbirine yakın görünüyor.

Batıda İYİ Partiye bırakılan her ilde aday çıkaracağını açıklayan HDP’nin Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı da Şerife Yıldırım oldu.

YSK kararı nedeniyle seçimlere giremeyen Emek Partisi, rantçı belediyeciliğe karşı bağımsız aday Mehmet Kırgız’ı destekliyor.

Denizli Bağımsız Adayı Mehmet Kırgız: Seçeneksiz değiliz

Öne çıkan partilerin oy oranlarının yakın olması sebebiyle, Denizli’de il ve ilçelerdeki olası değişimler sürpriz olarak görülmüyor.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, ilk ortak mitinglerini Denizli'de yaptı

BALIKESİR’DE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP: Osman Zolan (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı)

HDP: Şerife Yıldırım

Saadet Partisi: Süleyman Demirel

Demokrat Parti: Aykut Yıldırım

Demokratik Sol Parti: Yaşar Kayrakçı

Vatan Partisi: Mustafa Güleç

Bağımsız Türkiye Partisi: Turgay Urgan

Türkiye Komünist Partisi: Özgür Dağ

EMEP’in desteklediği bağımsız aday: Mehmet Kırgız

Bağımsız Aday: Mehmet Uğur Tatar

DENİZLİ’DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ DENİZLİ SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ DENİZLİ SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU DENİZLİ SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ DENİZLİ SONUÇLARI