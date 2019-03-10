Denizli’de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
2019 yerel seçimlerinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?
Fotoğraf: Citrat/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Denizli, ittifakların damga vurduğu illerden biri oldu.
Denizli, CHP’nin İYİ Partiye bıraktığı iller arasında. MHP de AKP lehine adayını geri çekti. AKP ve MHP’nin ortak adayı Denizli Büyükşehir Belediyesi mevcut başkanı AKP’li Osman Zolan olurken, İyi Partinin adayı da Ümit Bahtiyar oldu.
Önceki yakın seçimlere bakılacak olursa, Denizli’de Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı oyları birbirine yakın görünüyor.
Batıda İYİ Partiye bırakılan her ilde aday çıkaracağını açıklayan HDP’nin Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı da Şerife Yıldırım oldu.
YSK kararı nedeniyle seçimlere giremeyen Emek Partisi, rantçı belediyeciliğe karşı bağımsız aday Mehmet Kırgız’ı destekliyor.
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Öne çıkan partilerin oy oranlarının yakın olması sebebiyle, Denizli’de il ve ilçelerdeki olası değişimler sürpriz olarak görülmüyor.
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BALIKESİR’DE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
AKP: Osman Zolan (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı)
HDP: Şerife Yıldırım
Saadet Partisi: Süleyman Demirel
Demokrat Parti: Aykut Yıldırım
Demokratik Sol Parti: Yaşar Kayrakçı
Vatan Partisi: Mustafa Güleç
Bağımsız Türkiye Partisi: Turgay Urgan
Türkiye Komünist Partisi: Özgür Dağ
EMEP’in desteklediği bağımsız aday: Mehmet Kırgız
Bağımsız Aday: Mehmet Uğur Tatar