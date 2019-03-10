Fatih'te polis, tartıştığı gece kulübü sahibini vurdu

İstanbul Fatih'te polis, tartıştığı belirtilen gece kulübü sahibini silahla bacağından vurarak yaraladı.

Aksaray Mahallesi Asım Bey Sokak'ta bulunan bir eğlence kulübüne gelen sivil üç polis, iş yerini kapatmak üzere olan işletme sahibi Mahmut Ç. ile kulübü açması konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polislerden biri Mahmut Ç'yi silahla bacağından yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı Mahmut Ç'yi hastaneye kaldırdı.

Olaya karışan üç sivil polisin gözaltına alındığı öğrenildi. (İstanbul/AA)