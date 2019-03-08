Çorum Belediye Meclis Adayı Özdel: Rantçı değil, halkçı belediyecilik

Çorum'da CHP'den Belediye Meclisi Adayı olan Avukat Ahmet Özdel, özlenen halkçı belediyeciliğin gerçekleşebilmesi için tüm halka ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Çorum'da Hacı Bektaş Veli Vakfında düzenlenen ve Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinin yanı sıra CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, CHP Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri, köy dernekleri, mahalle muhtarları ve yurttaşların katılımının da yoğun olduğu halk toplantısında konuşan CHP Belediye Meclisi Adayı Av. Ahmet Özdel, yıllardan bu yana Çorum’da emek ve demokrasi mücadelesinin içerisinde yer aldığını belirterek halkçı belediyecilik hasretine son vermek adına yoğun bir gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Türkiye’de hukukun, adaletin, özgürlüklerin ve temel insan haklarının artık kullanılamaz durumda olduğunu kaydeden Özdel, cezaevlerinin gençlerle, avukatlarla, düşüncelerini dile getirdiği için suçlanan gazetecilerle dolup taştığını dile getirdi.

Ülkenin ekonomisinin durumunun da tıpkı siyasal durumu gibi içler acısı bir konumda olduğunu belirten Özdel, “Üretim durma nokta. Enflasyon almış başını gitmiş. Faizler yükselmiş, dolar-avro artmış. Bu ekonomik durumda insanların refah içinde olma şansı var mı?” dedi.

Çorum’da yaşananların da Türkiye’den farklı olmadığını anlatan Av. Özdel, “Belediye Başkanı Muzaffer Külcü sorgusuz-sualsiz görevden alındı. Dava açıldı mı, iddianame var mı, hayır. Peki, neden görevden alındı? Mevcut adayları ise Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor” şeklinde konuştu.

Çorum’da imar adına, kentleşme adına ciddi sorunlar yaşandığını, tarım alanlarının imara açılarak betona gömüldüğünü dile getiren Özdel, “Belediye ranta teslim olmuş durumda” dedi.

Kente dokunan, mutlu, yaşanabilir bir şehir oluşturabilen bir belediye için çaba gösterdiklerini kaydeden Özdel, “Bu mücadele sadece adayların, il başkanının, il yönetiminin değil tüm halkın birlikte hareket etmesiyle başarıya ulaşabilir” diye konuştu.

Özdel’in ardından söz alan CHP Belediye Meclisi Üyesi ve Adayı Tuncay Yılmaz da 31 Mart’ta herkesi sandığa gitmeye davet etti.