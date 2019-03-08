08 Mart 2019 13:38

CHP’li Ali Mahir Başarır adi suça karışan polisleri sordu

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, emniyet mensuplarının karıştığı adi suçları TBMM gündemine taşıdı.

CHP’li Ali Mahir Başarır adi suça karışan polisleri sordu


Ekran görüntüsü Evrensel Web TV'ye ait videodan alınmıştır

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    CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, emniyet mensuplarının zaman zaman soygun, insan öldürme, tefecilik gibi suçlar işlemesini Meclis gündemine taşıdı. Soru önergesinde bu tür olayların sıkça basına yansıdığına dikkat çeken Başarır, “İstanbul, Fatih ilçesinde, hırsızlık yapılan bir döviz bürosu için olay yerini incelemeye gelen bir polisin kasadaki parayı çaldığı ve bu nedenle de ceza aldığı bilinmektedir. İstanbul Bayrampaşa’da, tekstil şirketinin duvarını delerek 120 bin liralık soygunu yapanlar polis çıktı. Geçtiğimiz günlerde seçim bölgem olan Mersin’de, bir emniyet görevlisinin kuyumcu dükkânını soymakla beraber içeride bulunan 2 kişiyi de öldürüldüğü basına yansımıştı. Yine son olarak Mersin Tarsus ilçesinde yaşanan tefecilik olayında bir polis memuru, suçluları koruma ve kamu görevini kötüye kullanmak suçlarından dolayı gözaltına alınarak tutuklandı” dedi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a verdiği soru önergesinde Başarır, adi suçlar kapsamında 2015 yılından bu zamana kadar kaç emniyet mensubunun hangi suçlardan dolayı tutuklandığının açıklanmasını istedi. Tutuklanan emniyet görevlilerinden kaçının hangi suçtan dolayı hüküm giydiğini de soran Başarır, şu sorulara yanıt istedi:

    “Emniyet mensuplarının suça ve suç örgütlerine karışmaması için ne gibi tedbirler alınmaktadır ya da alınacaktır? Mersin genelinde son 5 yılda emniyet mensuplarının karıştığı adi suç sayısı kaçtır? Kaç emniyet mensubu tutuklanmıştır? Bunlardan kaçı hüküm giymiştir?” (Ankara/EVRENSEL)

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