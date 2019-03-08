IŞİD'den kurtarılan Ezidi kadın: 5 yılda 10 kez evlendirildim

Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG), IŞİD’in Suriye’deki son kalesi olan Baghuz’a dönük operasyonu devam ediyor. Dün operasyonda kurtarılanlardan Tesire Süleyman yaşadıklarını Mezopotamya Ajansından Nazım Daştan’a anlattı. 2014’te esir alınan Süleyman, 5 yılda 10 IŞİD’li ile zorla evlendirildiğini söyledi.

ŞENGAL'E SALDIRIDA ESİR ALINDI

Dün Baghuz’dan kurtarılan 8 Ezidi’den 2’si kadın 6’sı çocuklardan oluşuyor. 2014’te Şengal’e IŞİD saldırısı sırasında esir düşen Koço köyünden Tesire Süleyman’ın annesi ve abisi katledilmiş. Bugün 20 yaşında olan Süleyman ise kız kardeşiyle IŞİD’e yakalanmış.

"MÜSLÜMAN OLMAYI KABUL ETMEYİNCE KURŞUNA DİZİLDİLER"

Koço’da erkeklerin kurşuna dizildiğini söyleyen Süleyman, “IŞİD Şengal’e saldırdığında Müslüman olursak bize dokunmayacaklarını söylediler. Onların söylediklerini kabul etmeyince, en ağır saldırıyı bizim köye yaptılar. Hepimizi okula topladılar. Sonra herkesi birbirinden ayırdılar. Erkekleri bir yere, kadınları bir yere, çocukları da bir yere topladılar. Erkekleri köyün yanında bulunan alana toplayıp, tekrar Müslümanlığı dayattılar. Kimse kabul etmedi. Herkesi orada kurşuna dizdiler. Kurşun sesleri bize gelince ne olduğunu sorduk, bize ‘korkmayın, köpeklere ateş ettik’ dediler. Kadınlar okulun üstüne çıkıp erkeklerin olduğu tarafa bakınca çığlık çığlığa ağladılar.”

Erkekleri katlettikten sonra evli ve bekar kadınları birbirinden ayırdıklarını belirten Süleyman, önce genç kadınların arabalara bindirilerek, Şengal merkeze götürüldüğünü kaydetti. Ardından annelerinin de getirildiklerini söyleyen Süleyman, “Sonra orada kızları annelerinden kopardılar. Ağlayış ve bağırışlar yeri, göğü inletiyordu. Çocukların hepsini annelerinden kopardılar. 7 yaşından 30 yaşına kadarki tüm kadınları alıp götürdüler. Sonrasında bizi Musul’a götürdüler. Bazılarını da Suriye’ye geçirdiler. Başka yere gitmek istemeyen Şengalli kadınlar sürekli ağlıyorlardı. IŞİD’in emirleri yanımıza gelip, ‘korkmayın, sizi kendimize alacağız. Hepinizi Müslüman yapacağız’ diyordu ama kadınlar bizi götürmeyin diyordular” dedi.

5 AYRI KENTE GÖTÜRÜLDÜ

Yaşananların “Korkunç ve unutulmaz acılar” olduğunu ifade eden Süleyman, devamında şu ifadeleri kullandı: “Aramıza dalıp, her biri kendine birini seçip gidiyordu. Büyük acılar yaşattılar. Beni sırasıyla Musul, Telafer, Rakka, Meyadin ve en son da Baghuz’a getirdiler. Beni 5 yıl içinde 10 kişi ile evlendirdiler. Son günlerde ise Arap bir kadın, ben ve diğer bir Ezidi kadına yardım etti. Onların yardımıyla da çıkanlar arasına girerek, buraya geldik.”

ELLERİNDE EZİDİ KADINLAR VAR

Halen IŞİD’lilerin elinde çok sayıda Ezidi kadın bulunduğunu dile getiren Süleyman, kız kardeşi dahil en az 30 Ezidi kadını gördüğünü aktardı. Bugün 6 çocuk ve 2 kadın çıkmayı başardıklarını kaydeden Süleyman, kız kardeşini göremediğini, eğer görseydi onu da kurtarmak istediğini söyledi. Süleyman, gördüğü Ezidi kadınların özellikle Koço ve Til Ezer köylerinden olduğunu ifade etti. (HABER MERKEZİ)

Suriye'de IŞİD'in son kalesine operasyon: 500 IŞİD'li teslim oldu