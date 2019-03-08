Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 8 Mart 2019 Cuma
Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, ‘Ne Var Ne Yok’ bakarak günün fotoğrafını çekiyoruz.
08 Mart 2019 08:57Son Güncellenme Tarihi: 08 Mart 2019 09:50
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, yerel seçim tartışmaları ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.
8 Mart Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)
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