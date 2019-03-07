CHP Milletvekili Gülizar Karaca: Krizin faturası kadınlara ödetiliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, çarpıcı veriler içeren “Kadın İstihdamı Raporu”nu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre; Türkiye’de 11 milyondan fazla kadın ev ve bakım işleri nedeniyle çalışamıyor, 2 milyon kadın çalışmak istiyor ancak iş bulamıyor. Çalışan kadınların büyük kısmı ise güvencesiz istihdamda yer alıyor. Kriz döneminde bir yandan hem evde hem işte kadınlar üzerindeki baskı artarken, diğer yandan kadınlar işten atılma korkusuyla baş başa kalıyor.

Kriz dönemlerinin faturasının kadınlara kesildiğine dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Kadınlar ister çalışsın, ister işsiz kalsın, evi geçindirmek için ev içinde de erkeklere göre 5 kat daha fazla emek harcıyor, iş yükü artıyor. Krizi yaratanlar kadın emeği üzerinden faturayı vatandaşa ödetiyor” şeklinde konuştu.

RAKAMLAR ÇARPICI

Raporda yer alan tespitlerden bazıları şu şekilde;

Hem AB hem OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında, “Türkiye kadın istihdam oranının en düşük olduğu ülke” durumunda.

Kadın istihdamı kentlerde artış göstermekle beraber, kadınların hâlâ önemli bir kısmı kırsal alanlarda “ücretsiz aile işçisi” olarak çalışıyor.

11 milyondan fazla kadın ev ve bakım işleri nedeniyle çalışma hayatına katılamıyor. Genç kadınların yüzde 71’i ev işleri, çocuk, hasta ve yaşlı bakımı nedeniyle istihdamdan ayrılıyor.

Kadınların yüzde 23.8’i taşeron çalışma, özel istihdam büroları aracılığıyla çalışma ve ücretli, düzensiz istihdam biçimlerinde yer alıyor. Bu oran erkeklerde yüzde18.9.

Ocak 2019’da kayıtlı kadın işsiz sayısı 1 milyon 932 bine yükselirken, kayıtlı erkek işsiz sayısı 1 milyon 843 bin olarak gerçekleşti.

Kadınların istihdam oranı yüzde 28.9, erkeklerin istihdam oranı yüzde 65.6; Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 33.6 erkeklerin iş gücüne katılım oranı yüzde 72.5, Kadınlarda genç işsizlik oranı yüzde 26.1 iken, erkeklerde genç işsizlik oranı yüzde 17.8.

Ücretli işteki kayıplar cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor.

Kadınlar, erkeklerle aynı işi yaptıklarında bile düşük ücret karşılığında çalışmaya mecbur bırakılıyor.

Kriz döneminde kadınların iş yükü erkeklerin iş yüküne göre 5 kat fazla arttı. Yapılan hesaplamalar, kadınların toplam iş yükündeki artış oranının (yüzde 5), erkeklere (yüzde 1) kıyasla 5 kat daha yüksek olduğunu gösterdi.

Sanayide çalışan 4 kadından biri işsiz kalma riskiyle karşı karşıya.

Güvencesiz çalışma kadınlarda çok daha yaygın. Tarımda -ki tarım hâlâ kadın emeği açısından çok önemli bir sektör- kadınların neredeyse tamamı, yüzde 94.3’ü güvencesiz çalışıyor.

ÖNERİLER

CHP’li Karaca’nın önerilerinden bazıları ise şöyle:

Ücretsiz kreş ve yaşlı bakım hizmetleri artırılmalı, doğum izni gibi kadınlara verilen sosyal hakları babalara da tanınmalıdır.

Analık izni sırasında zorunlu sigorta kaynaklarıyla ödenen ücretlerin makul düzeye yükseltilmesi hedef alınmalıdır.

Gebeliğe, analığa, emzirmeye ve cinsiyete bağlı işten çıkarmalar ve doğumdan sonra çalışmaya dönen kadınlara uygulanan ayrımcılığın yasal ve idari yapılanmalarla önlenmesi sağlanmalıdır.

İşyerlerinde kreş olanaklarının yaygınlaştırılmalıdır.

(İstanbul/EVRENSEL)