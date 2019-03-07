İŞKUR’dan AKP’li adayın toplantısına katılma zorunluluğu

İŞKUR tarafından Kayseri’de işe alınan kişilere, AKP’nin Develi adayına destek programına katılmaları için, “Mustafa Aksu Kültür Merkezinde toplantı yapılacaktır. Katılım zorunludur” mesajı gönderildi. İkinci kez AKP’den Kayseri’nin Develi ilçesi için aday gösterilen Mehmet Cabbar’a destek için düzenlenen toplantıya Milletvekilleri Mustafa Elitaş ve İsmail Emrah Karayel de katıldı. Mustafa Aksu Kültür Merkezinde Cabbar’ın tanıtılacağı törenin kalabalık olması için Develi’de İŞKUR tarafından işe alınanlara, “Bugün saat 10.30’da Mustafa Aksu Kültür Merkezinde toplantı yapılacaktır. Toplantıya katılım zorunludur. İŞKUR” diye mesaj gönderildiği iddia edildi.

Kayseri Yeni Haber gazetesinin haberine göre, İŞKUR çalışanları, gelen bu mesajdan dolayı zorunlu olarak o tanıtım törenine katıldı. (HABER MERKEZİ)