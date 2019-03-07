Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 7 Mart 2019 Perşembe
Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, ‘Ne Var Ne Yok’ bakarak günün fotoğrafını çekiyoruz.
07 Mart 2019 08:58Son Güncellenme Tarihi: 07 Mart 2019 09:54
8 Mart çağrıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, yerel seçim tartışmaları, Gezi iddianamesi, ABD'nin Türkiye'ye yaptırımları ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.
7 Mart Perşembe günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)
YAZARLAR
İhsan ÇARALAN
‘32 kısım tekmili birden’ bir ‘yeni rejim’ iddianamesi!
Mustafa KÖZ
Bir aşk filmi ve Fikret’in “Sis”i
Hediye LEVENT
Suriye'de 'dostlar' arası hesaplaşma mı?
A. Cihan SOYLU
“Beka sorunu” yok; kriz ve zor var!
Arif NACAROĞLU
Red Kit
Hüsnü ÖNDÜL
Füsun Üstel’e saygı
Mehmet ÖZYAZANLAR
Başka bir taraftarlık mümkün (mü?)