Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 7 Mart 2019 Perşembe

8 Mart çağrıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, yerel seçim tartışmaları, Gezi iddianamesi, ABD'nin Türkiye'ye yaptırımları ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.

7 Mart Perşembe günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)