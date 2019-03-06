Bitlis Ahlat'ta MHP ve DP belediye başkan adaylarını geri çekti

MHP ve Demokrat Parti, Ahlat Belediyesi için gösterdiği adaylarını geri çekti. Adayların AKP’nin baskısı sonucu çekildiğini söyleyen Ahlat Belediyesi HDP Eş Başkan Adayı Seracettin Günbay, bu yüzden tepkili olan parti yönetimlerinin kendilerine destek vereceklerini belirtti.

MA'da yer alan bilgilere göre, Bitlis’in Ahlat ilçe belediyesi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) adaylık başvurusunda bulunan Demokrat Parti (DP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), adaylarını geri çekti. Büyük Birlik Partisi (BBP) ise 2 gün önce ilçe yönetimini feshetme kararı almıştı.

Konuya dair değerlendirme yapan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Belediye Eş Başkan Adayı Seracettin Günbay, AKP’nin diğer parti adaylarına çekilmeleri yönünde baskı uyguladığını iddia etti.

HDP'li Seracettin Günbay Fotoğraf: MA

‘ADAYLARI ÇEKİLEN PARTİLER BİZE GELDİ’

Seracettin Günbay, bazı parti yönetimlerinin HDP’ye gelerek destek vereceklerini söylediklerini belirtti. Eş Başkan Adayı Günbay, “Bugün seçim olsa HDP oyların yüzde 70’ini alır” ifadelerini kullandı.

Bitlis’te belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

AHLAT’TA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ AHLAT SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU AHLAT SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ AHLAT SONUÇLARI

(HABER MERKEZİ)