“Seçim öncesi kamu bankaları iktidar partisi lehine kredi dağıtıyor”

Son üç yerel seçimde, kamu bankaları iktidar partisinden belediye başkanı olan kentlerde kredi musluğunu açtı, muhalefetten başkan olan yerlerde kredileri kıstı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere’nin önde gelen üniversitelerinden London School of Economics’ten (LSE) Araştırma Görevlisi ve Ekonomist Dr. Orkun Saka ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) baş ekonomistlerinden Çağatay Bircan’ın “Kredi döngüleri ve ekonomik sonuçları: Politik konumun sonuçları” (Lending cycles and real outcomes: costs of political misalignment) adlı makaleleri ekim 2018’de yayımladı.

İki ekonomistin bu araştırmasına göre kamu bankaları, yerel seçimler öncesinde rekabetin yüksek olduğu seçim bölgelerinde iktidar partisinden belediye başkanının olduğu şehirlerde kredi musluklarını açarken, tam tersi muhalefetten bir belediye başkanının olduğu kritik şehirlerde kredi musluklarını kısıyor.

Makalede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) detaylı veri edinilmesini sağlayan veritabanı FinTürk’ten, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından ve yerel seçim sonuçlarından edinilen veriler kullanılmış.

FinTürk’ten edinilen veriler sayesinde şube, kredi türü ve banka türü gibi farklı kırılımlar sayesinde ayrıntılı verilerin edinilebildiği vurgulanıyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre devlet bankaları, rekabetin güçlü olduğu seçim bölgelerinde eğer iktidar partisi AKP’den bir belediye başkanı yönetimdeyse daha fazla ticari kredi sağlıyor. Bu durumun, yerel seçim tarihlerinin içinde bulunduğu çeyrek ya da bir önceki çeyrekte yükseliş gösterdiği belirtiliyor; bunun ‘İktidar partisinin yeniden seçilme olasılığını artırmak için kamu kaynaklarını kendi lehine kullanması stratejisi’ olarak değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

TÜKETİCİ KREDİSİNDE AYNI DURUM GÖRÜLMÜYOR

Ekonomistler, makalelerinde bu durumun tüketici kredilerinde görülmediğini; sadece ticari kredilerde gözlemlendiğini aktarıyor. Aynı zamanda benzer bir gözlemin özel bankalar için de yapılamadığını vurguluyorlar. (HABER MERKEZİ)