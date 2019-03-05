22. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali için başvurularda rekor

Uçan Süpürge festival ekibi, festival için şu ana kadar 1200 film geldiğini belirterek festival için rekor katılım olduğunu bildirdi.

22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, bu yıl 23 - 30 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. İlk olarak 1998 yılında başlayan Festival, sinemanın görsel gücünden yararlanarak, kadının konumunu sorgulamayı, bu alanda çalışan kadınların emeğini görünür kılmayı ve kadın sinemacıları buluşturmayı amaçlıyor. Sadece önemli festivallere jüri gönderen FIPRESCI jürisine sahip dünyadaki ilk kadın film festivali olan bu festival, tüm dünyadan kadın yönetmenlerin en son ve seçkin filmlerini jüri ve festival seyircisi ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Festival, ulusal ve uluslararası uzun, kısa metraj ve belgesel, animasyon film kategorilerinde başvuruları 10 Mart 2019 tarihine kadar kabul etmeye devam ediyor.

Uçan Süpürge festival ekibi şu ana kadar 1200 film geldiğini belirterek “Bu bizim içinde bir rekor oldu” diyor. Dünya’nın her yerinden gelen filmler bu yıl festivalin seçici kurulu tarafından seçiliyor. 22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Seçici Kurulu sinema alanından yönetmenler ve yapımcılardan oluşuyor.

Festivale film müracaatları www.ucansupurge.org.tr adresinden online olarak yapılabiliyor. (HABER MERKEZİ)