Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 5 Mart 2019 Salı
Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, ‘Ne Var Ne Yok’ bakarak günün fotoğrafını çekiyoruz.
05 Mart 2019 08:58Son Güncellenme Tarihi: 05 Mart 2019 09:13
Şubat ayı enflasyon rakamları, iş cinayeti raporu, yerel seçim tartışmaları, Gezi iddianamesi ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.
5 Mart Salı günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (HABER MERKEZİ)
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