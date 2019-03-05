Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.
Fotoğraf: @Erzurumspor/Twitter
Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hoca için çalışmalara hız veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deneyimli teknik adam Hamza Hamzaoğlu'yu takımın başına getirdi.
Kulüpten anlaşmaya ilişkin "Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun" açıklaması yapıldı.
Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/Ypn0WVGZiI— Büyükşehir Belediye Erzurumspor (@Erzurumspor) 4 Mart 2019
(SPOR SERVİSİ)
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