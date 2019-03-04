Kayseri bağımsız adayı Eylem Sarıoğlu: Birlikteliğimiz sürecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, işçi ve memur sendikaları temsilcileri, köy derneği yöneticileri, mahalle ve köy muhtar adayları, Birleşik Haziran Hareketi temsilcileri ve Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan ile bir araya geldi. Yerel seçimlerde emek ve demokrasi güçlerinin bir arada olmasının önemine vurgu yapılan toplantıda “31 Mart sonrasında da birlikteliğimiz sürecek” denildi.

DESTEK ÇAĞRISI

Eğitim Sen Kayseri Şubesi eski başkanlarından Halil Ünal, “Önümüze ittifak adı altında iki seçenek sunuluyor. Sadece iki ittifak varmışçasına umutsuzluk yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir koşulda emekçiler için seçenek olmak, yapılabilecek en iyi iştir” dedi. Ünal, katılımcılara da maddi manevi destek çağrısı yaptı.

"O, ÖZELLEŞTİRMELERDE YANIMIZDAYDI; BİZ DE ŞİMDİ ONUN YANINDAYIZ"

Öz Gıda İş şubesi eski başkanı da konuşmasında “işçi ve emekçilerin yanında olan Eylem hanım için elimizden ne geliyorsa yapacağız. O, Et Balık Kurumu özelleştirmelerinde yanımızdaydı, şimdi de biz onun yanında olacağız” dedi.

"GERİCİ KAMPA KARŞI EYLEM BAŞKAN İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Sarız İlçesi Kırkısraklılar Derneği başkanı Ersin Durmaz da “Bize dayatılan gerici kampa karşı özellikle büyükşehirde Eylem başkan için ne gerekiyorsa yapacağız” diyerek desteklediklerini ifade etti.

Tomarza Beydağı Köyleri Başkanı ve Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği adına toplantıya katıldıklarını ifade eden Mustafa Cura, tabanlarında Eylem Sarıoğlu Aslandoğan’a bir ilginin olduğunu söyledi. Cura, kendi organlarında tartışarak bu durumu gündeme getireceklerini aktardı ve kişisel desteklerinin de mevcut olduğunu bildirdi.

Çağşak Köy Derneği Temsilcisi ve muhtar adayı Derviş Altun da köylülerin ve bölgenin de avukatı olan Eylem Sarıoğlu Aslandoğan’ın mücadeleci kişiliğiyle tanındığını ve birçok kesimden destek aldıklarını söyledi. Altun, ayrıca "Sermaye partilerinin mali olanakları ile savaşmak için elimizden gelen yardımı da yapmaya hazırız" diye konuştu.

BİRLİK MESAJI VERİLDİ

BHH Temsilcisi, ÖDP Kurucu İl Başkanı Selami Bilgili, "Yola çıktığımız günden itibaren birlikte olmanın, dayanışma içerisinde, dostlarımızla birlikte elimizden geleni yapmanın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu birlikteliğimizi 31 Mart’tan sonra da sürdürmeliyiz” diye konuştu.

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, “Emek ve demokrasi güçlerinin ortak mücadelesi, ortak platformun oluşması çok kıymetli. Şimdiden kazandığımızı düşünüyoruz, çünkü esas kazanım budur. Bugün açısından yaklaşan seçimler olağan seçimler gibi geçmiyor. Tek adam-parti yönetimi, sağladığı hegamonyayı korumak üzere ‘beka sorunu' söylemini ortaya atıyor. Her kesim siyasi hedef haline getiriliyor. Bu bakımdan geniş çevrelerle bir araya gelmek önemli. Bu birlikteliği seçim sonrası da devam ettirmek elbette hepimizin görevidir” ifadelerini kullandı.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Kayseri Şube Başkanı Orhan Karakaya şöyle konuştu:

“Eylem Sarıoğlu’nun adaylığı nasıl bir dünya istiyorsak, bu görüşlerimizi belediyecilik anlayışında da göstermektir. Halka iyi anlatmaktır. Seçim sonrası da birlikteliğimizi devam ettirmek dileğiyle.”

DİSK/Gıda-İş temsilcisi de toplantıda konuşarak “Burada sağlanan birlikteliğin sonrasına aktarılarak, emek demokrasi güçlerinin ortaklaşması devam ettirilmelidir” dedi. Şimdiden kazandıklarını söyleyen temsilci, "Bu kazanım hepimizin kazanımıdır” dedi.

"YÜRÜTTÜĞÜMÜZ HER ÇALIŞMA HANEMİZE ARTI OLARAK YAZILIYOR"

Ardından söz alan Eylem Sarıoğlu Aslandoğan da “Deneyimlerimiz bize gösteriyor ki güzel işler biriktiriyoruz. Yürüttüğümüz her çalışma, sohbet ettiğimiz her emekçi, hanemize artı olarak yazılıyor. Bizlerin yan yana gelişi, onların o koltuklarda rahatça oturamayacağın göstergesidir. Elbette bu birliktelik devam edecektir” diye konuştu.

Toplantı önerilerle devam etti. (Kayseri/EVRENSEL)

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