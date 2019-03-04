"Cezaevi koşullarının intiharlarda payı olduğunu düşünüyor musunuz?"

HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz Diyarbakır T Tipi 1 No'lu Kapalı Cezaevinde 13 adli tutuklunun intihar girişiminde bulunduğu iddiasını Meclis gündemine getirdi.

Aydeniz soru önergesinde 9 Şubat 2019 tarihli bazı haber ajanslarında Diyarbakır T Tipi 1 No’lu Kapalı Cezaevinde bulunan adli ve siyasi tutuklulara cezaevi yönetimi tarafından uygulanan baskılardan dolayı 13 adli tutuklunun intihar girişiminde bulunmak istediği iddiaları yer aldığını hatırlatarak; “17 Eylül 2018 tarihinde Diyarbakır 2 No’lu T Tipi Cezaevinde 22 yaşında olan Ahmet Ç. isimli gencin intihar ederek yaşamını sonlandırdığı iddia edildi. Diyarbakır Barosu İnsan Hakları Merkezi Cezaevi İzleme Komisyonu üyesi Av. Öykü Çakmak’ın açıklamalarına göre, intihar etmeden 4 gün önce tutuklanan Ahmet Ç.’nin bulunduğu bölümün kameralarla 24 saat izlendiği belirtilmektedir. Buna rağmen kameralarca takip edilen alanda Ahmet Ç.’nin 10 dakika boyunca intihar etmek için hazırlık yaptığının, kendini mutfak kısmının demir parmaklıklarına asarak intihar ettiğinin 10 dakika boyunca görevliler tarafından fark edilmemesine dikkat çekilmiş ve koğuş arkadaşının olayı tesadüfen görüp müdahale etmeye çalıştığının kamera görüntüleri ile tespit edildiği ifade edilmiştir. Olayın akabinde ambulansa haber verildikten 21 dakika sonra sağlık ekiplerinin kuruma giriş yapması müdahalede geç kalınmış olabileceği şüphesine neden olmaktadır” dedi.

AYDENİZ’İN CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ SORULAR