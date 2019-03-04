HDP Muğla Büyükşehir ve ilçe adaylarını geri çekti

Muğla'da HDP'nin Büyükşehir adayı ile ilçe adaylarının tamamı seçimden çekildi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre; HDP Muğla'daadayını geri çekti. Böylece Büyükşehir adaylığı için 4 siyasi parti yarışacak.

HDP, son seçimde Muğla'da yaklaşık 44 bin oy almıştı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediye başkanlığı için CHP’den Osman Gürün, DP’den Mehmet Kocadon, AKP’den Mehmet Nil Hıdır, Bağımsız aday olarak ise Behçet Saatçi yarışacak.

BirGün’de yer alan habere göre HDP, Manisa’da Alaşehir, Soma ve Saruhanlı İlçelerinde gösterilen Belediye Başkan adaylarını geri çekiyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ise devam edecek.

Denizli’de ise Pamukkale İlçe Belediye başkan adayı geri çekiliyor.

HDP’den konuya dair yapılan açıklamada, AKP-MHP bloğunu ülkenin doğusunda da batısında da olabildiğince geriletilmesi politikası gereği bu kararın alındığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)