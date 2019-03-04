Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 4 Mart 2019 Pazartesi

Yerel seçim, 8 Mart etkinlikleri, ekonomik kriz, Beyoğlu'da yaşanan yangın ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.

4 Mart Pazartesi günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)