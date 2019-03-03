Hıdır Işık’ın "Öpülmemiş Şehlâ" şiir kitabı yayımlandı

HIDIR Işık’ın “Öpülmemiş Şehlâ” adlı şiir kitabı, Kaos Çocuk Parkı tarafından yayımlandı. Derin ve Arya İle Güzellemeler, Öpülmemiş Şehlâ, Dağılan Nar’a Rivayetler ve Suların Çekilme Öyküsü, adlı dört bölümden oluşan kitap, toplumcu gerçekçi çizgiye varoluşsal kodlamalar eklemliyor.

Öpülmemiş Şehlâ, olguların ve ögelerin yapıtaşı olduğu bir irdeleme çizgisini esas alıyor. Kültürel süreçlerin diyalektik bağıntılarını, bireyin iç dünyasını imleyerek yorumlayan şair, biçimsel olarak düz yazıya yaslanan fakat yerinde incelikli anlamsal kırılmalar yaratarak ortaya çıkarıyor.

Hıdır Işık şiirleriyle, geleneksel şiirin lirik, coşkulu ve hüzünlü duyargalarını çağdaş şiirin düzlemiyle iç içe geçiriyor. Modernitenin çıkmazlarına eğilerek, insanı kendi dürtüleriyle yüzleştiren çağrışımlara odaklanıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)