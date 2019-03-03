03 Mart 2019 12:36
Deri fabrikasında iş cinayeti: Tadilat yapan işçi yüksekten düştü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, deri fabrikasındaki tadilat sırasında yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: Mutlu Güney/AA
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, deri fabrikasındaki tadilat sırasında yüksekten düşen işçi Tamer Yaman (53), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre dün akşam saatlerinde Velimeşe Mahallesi'ndeki deri fabrikasında fabrikanın tadilatında görev yapan işçi Tamer Yaman yüksekten düştü. Ağır yaralanan Yaman'ın düştüğünü görenler sağlık görevlilerine haber verdi.
Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tamer Yaman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)
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