İstanbul’da şubat ayında en fazla kıvırcık salatanın fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), şubat ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 82’sinin perakende fiyatı artarken, 36 ürünün fiyatı düştü. 124 ürünün fiyatının ise değişmediği belirtildi.

EN FAZLA FİYATI ARTAN, KIVIRCIK SALATA

Şubat ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan kıvırcık salatanın yüzde 30,98 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün olduğunu açıkladı.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler şöyle:

Yüzde 25,51 ile maydanoz

Yüzde 18,67 ile salatalık

Yüzde 15,54 ile mandalina

Sağlık harcamaları grubundan yüzde 24,26 ile ilaçlar

Yüzde 15,79 ile maç giriş bilet ücreti.

İTO'nun İstanbul ücretliler geçinme indeksi rakamları Fotoğraf: DHA

FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER

2019 Şubat ayında Ulaştırma ve Haberleşme harcamaları grubunda yer alan şehirlerarası otobüs bileti ücreti yüzde 13,65 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürün ise yüzde 6,98 ile karnabahar oldu. (İstanbul/DHA)