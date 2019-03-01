"Türkiye Aile Meclisleri" adlı bir gruptan skandal 8 Mart çağrısı

Türkiye Aile Meclisleri adlı bir hesaptan Twitter'da skandal bir çağrı yapıldı. "Aile yıkan yasalar kaldırılsın" başlığıyla 8 Mart'ta tüm camilerde "basın açıklaması dua" çağrısı yapan grubun kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yasaları, çocukları ve eşcinselleri hedef alan ifadeleri dikkat çekti.

Türkiye Aile Meclisleri adlı bir grubun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda "Zulüm Konuları" denilerek "İstanbul Sözleşmesi iptal olsun", "6284 sayılı yasa kalksın", "Toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşcinsellik terörü insanlık suçudur" gibi ifadeler yer aldı. 8 Mart'ta camilere çağrı yapılan paylaşımda "Fuhuş Yasaklansın", "Nafaka Hapsi kalksın", "Süresiz Nafaka zulmü son bulsun", "Ailede reis olsun", "Genç Akran Evlilik Yasağı Kalksın" denilerek kadın ve çocuk haklarına saldıran, tecavüze affı savunan ve nafakayı sınırlandırmaya yönelik ifadeler öne sürüldü.

Nafaka hakkı, 6284 ile verilecek tedbirlerin 15 güne düşürülmesi, aile mahkemelerinin gizlilikle yürütülmesi, aile mahkemelerinde arabuluculuk ve uzlaşma gibi kadınları ve çocukları koruyan 6284 yasası ve İstanbul Sözleşmesinin de içinde yer aldığı haklar ve yasalar hedef haline getiriliyor. (HABER MERKEZİ)

İstanbul ve Ankara'da kadınlardan 8 Mart’a çağrı