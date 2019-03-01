01 Mart 2019 16:27

Denizli'de çocuk istismarı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Denizli Pamukkale’deki bir çiğ köfte dükkanında 2 çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen İbrahim Köyduyuran tutuklandı.

Denizli'de çocuk istismarı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Fotoğraf: DHA

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    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, aynı zamanda konakladığı çiğ köfte dükkanında, 14 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 65 yaşındaki İbrahim Köyduyuran tutuklandı.

    Pamukkale'de iki kız çocuğu Köyduyuran'ın kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu ailelerine anlattı. Bunun üzerine çocukların aileleri polise şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen polis, 27 Şubat'ta iş yerine operasyon düzenleyerek Köyduyuran'ı gözaltına aldı.

    Polis, cinsel istismara uğradığı belirtilen çocukların Çocuk İzlem Merkezi'nde pedagog eşliğinde ifadelerine başvurdu. İş yerinde yatıp kalktığı belirlenen İbrahim Köyduruyan, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. (Denizli/DHA)

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