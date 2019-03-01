Denizli'de çocuk istismarı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, aynı zamanda konakladığı çiğ köfte dükkanında, 14 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 65 yaşındaki İbrahim Köyduyuran tutuklandı.

Pamukkale'de iki kız çocuğu Köyduyuran'ın kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu ailelerine anlattı. Bunun üzerine çocukların aileleri polise şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen polis, 27 Şubat'ta iş yerine operasyon düzenleyerek Köyduyuran'ı gözaltına aldı.

Polis, cinsel istismara uğradığı belirtilen çocukların Çocuk İzlem Merkezi'nde pedagog eşliğinde ifadelerine başvurdu. İş yerinde yatıp kalktığı belirlenen İbrahim Köyduruyan, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. (Denizli/DHA)