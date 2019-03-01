Bedelli askerliğe seçim ayarı: 16 ve 19. celp tarihleri değişti

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre; 30 Mart 2019 olan 16. dönem sevk tarihi, 3 Nisan 2019 olarak, 20 Nisan 2019 olan 19. dönem sevk tarihi ise 22 Nisan 2019 olarak değiştirildi.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel eğitim alacak yükümlülerden bazılarının celp dönemlerindeki sevk tarihlerinde değişikliğe gidildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 16. dönemde temel eğitim alacak yükümlülerin sevk tarihi 30 Mart’tan 3 Nisan’a, 19. dönemde temel eğitim alacakların sevk tarihi de 20 Nisan’dan 22 Nisan’a alındı. (AA)