Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 1 Mart 2019 Cuma

Yerel seçim gündemi, AKP'den ayrılanların yeni parti kuracağı iddiaları, Pakistan-Hindistan gerilimi, Yıldırım Demirören'in istifası ve daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.

1 Mart Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)