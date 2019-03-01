Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 1 Mart 2019 Cuma
Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.
01 Mart 2019 09:00
Yerel seçim gündemi, AKP'den ayrılanların yeni parti kuracağı iddiaları, Pakistan-Hindistan gerilimi, Yıldırım Demirören'in istifası ve daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.
1 Mart Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)
ETİKETLER: Ne Var Ne YokMithat Fabian Sözmen
YAZARLAR
İhsan ÇARALAN
Hükümet halkın sırtına yeni vergiler yüklemeye hazırlanıyor
Yusuf KARATAŞ
Yavuz Donat’ın daveti ve öteki Diyarbakır
Mustafa YALÇINER
'Venezuela sorunu' erteleniyor mu?
Yücel ÖZDEMİR
Yeni bir Hindistan-Pakistan savaşı mı?
Ahmet YAŞAROĞLU
Venezuela ve ABD müdahalesi
Devrim AVCI
İşçi asgari ücretin altında çalıştırılamaz
Adnan GÜMÜŞ
Seçim ahlakı var mı?