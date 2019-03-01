‘I Subscribe’ abone kampanyası Evrensel ve BirGün ile devam ediyor

Türkiye’de bağımsız gazetelere destek olma amacıyla başlatılan uluslararası abonelik kampanyası “I Subscribe”ın ikinci ayağı başladı.

Viyana merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) öncülüğünde birçok basın ve ifade özgürlüğü kuruluşunun başlattığı I Subscribe abonelik kampanyası, Evrensel ve BirGün gazeteleriyle devam ediyor. 2018’in Haziran ayında Cumhuriyet gazetesi ile başlatılan kampanya, Türkiye’deki bağımsız gazetelere uluslararası abone kazandırarak destek olmayı amaçlıyor.

I Subscribe kampanyası, bağımsız basına abonelik yoluyla maddi desteğin artırılması için çok önemli bir adım olmakla beraber, aynı zamanda çok ihtiyaç duyulan uluslararası dayanışmanın bir sembolü olarak da önem taşıyor.

IPI Türkiye Savunu Koordinatörü Caroline Stockford kampanyaya dair şöyle konuştu: “Abonelik, uluslararası okuyucu kitlesi için Türkiye’de var olma savaşı veren bağımsız gazeteleri doğrudan desteklemenin en etkili ve pratik yolu. Halkın, hükümet yanlısı haber kümesine alternatif bir görüşe ulaşabilmesi için Evrensel ve BirGün gibi gazetelerin ayakta kalması şart. Abone olmak, bağımsız ve eleştirel haberciliğe en büyük katkılardan olacaktır.”

I Subscribe kampanyası, 2018’in yaz aylarında başlattığı bu girişimle İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve İzmir Karşıyaka Belediyesi tarafından 2018 Basın Özgürlüğü Ödülü’ne layık görüldü. Ödüle gerekçe olarak, kampanyanın Türkiye’de basın özgürlüğü adına uluslararası dayanışmayı güçlendirmesi yönünde gösterilen bağlılığa vurgu yapıldı. (MEDYA SERVİSİ)