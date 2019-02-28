28 Şubat 2019 10:20
Silindir makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi
Kütahya'da çalıştığı metal fabrikasında silindir makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.
İşçi Adnan Erduğan | Fotoğraf: DHA
Kütahya'da çalıştığı metal fabrikasında silindir makinesine sıkışan 37 yaşındaki işçi Adnan Erduğan hayatını kaybetti.
Kütahya 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan hafif metal fabrikasında işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Adnan Erduğan, silindir makinesine vücudunu kaptırdı. Durumu fark eden diğer işçiler, makineyi durdurup sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, makineye sıkışan Erduğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Erduğan’ın cenazesi, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. (DHA)