6 ilde eğitime kar tatili (28 Şubat)

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle 6 ilde eğitime bir gün ara verildi.

AĞRI

Ağrı il merkezi ile Hamur, Eleşkirt, Taşlıçay ilçeleri ve Erzurum'un Horasan ilçesi ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ELAZIĞ

Fotoğraf: Bülent Temiz

Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

BİTLİS

Bitlis'te de olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışından dolayı il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda öğleden sonra eğitime ara verildiği belirtildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de bir hafta aranın ardından akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kar ve tipi nedeniyle ilçe genelindeki okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

İlçede 40 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

VAN

Van'ın Bahçesaray ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

ERZURUM

Yoğun kar yağışı dolayısıyla Erzurum'un Horasan ilçesindeki ve kent genelinde taşımalı eğitim yapılan okullar da bugün tatil edildi. (AA)