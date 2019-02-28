Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 28 Şubat 2019 Perşembe

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.

28 Şubat Perşembe günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)