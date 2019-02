Cerrahpaşa’da yemek ihalesine ilişkin çarpıcı iddialar

İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesinin ardından üniversitede ödeneklerin kesilmesi üzerine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın yemekhanesine ilişkin ciddi pek çok iddia gündeme geldi. Öğrencilerin ve personelin sağlığıyla oynanan yemekhanede, yapılan hukuksuz uygulamalara karşı çıkan yemekhane işçileri de işten atıldı. İşten atılan işçiler, iddiaları İleri Haber’e anlattı.

Yemekhane ihalesini alan taşeron şirketin herhangi bir şekilde kamusal denetime girmediğini, etleri çaldığını ve yemeklerin gramajlarının düşürüldüğünü söyleyen işçiler, temizlik için kostik kullanıldığını ve bu kimyasal kullanılırken herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığını ve havalandırma sisteminin olmadığını da vurguladı.

Ayrılma sonrası ihaleyi Yemekçim isimli firmanın aldığını ifade eden işçiler, yemek menülerinin ihale şartnamesine uygun şekilde çıkarılmadığını anlattı:

“Normalde bizim menüde şartnameye göre öğrencilere ve memura verilmek üzere haftada bir kez et yemeğinin olması lazım. Bu şirketin çıkarttığı menüye göre 17 gün boyunca et yemeği verilmedi. Ayın 17'sinden sonra bizim tepkimizin üzerine ikinci bir yemek listesi çıkarttılar 13 günlük ve bütün et yemeklerini cuma gününe yazdılar.”

‘YEMEKLER SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA ÇIKARTILIYOR’

Yemeklerde kullanılan yağın kullanım süresinin bitmesine rağmen tekrar tekrar kullanıldığını vurgulayan işçiler, “3-4 tenekesinin kızartmaya gitmesi gerekirken 1 teneke yağ ile 4 bin kişinin kızartmasının yapılması isteniyor. Yemekler sağlıksız koşullarda çıkartılıyor” şeklinde konuştu.

Denetim memuru tarafından geri gönderilen tavukların içeriye taşeron şirket tarafından bir şekilde sokulduğunu söyleyen işçiler “Örneğin bir öğlen yemeğinde tavuk yemeği var ama elde tavuk yok. Önceki gün kapıdaki denetimde görevli memurun geri gönderdiği tavuğu taşeron şirket elindeki gücü kullanarak bir şekilde o kapıdan içeri sokturuyor. Dolayısıyla yemek, göz göre göre son tüketim tarihi geçmiş veya gramajı eksik tavukla yapılıyor” ifadelerini kullandı.

‘KALAN ETLER SONRAKİ HAFTA YENİDEN KULLANILIYOR’

“Bir gün öncesinden kalan et yemeklerindeki etler yıkanıyor ve dondurucuda saklanıp bir sonraki haftaki yemekte kullanılıyor” şeklinde konuşan işçiler, yemekhanede yaşanan bir olayı şöyle anlattı:

“Bir gün önceden kalan bir nohutlu pilavı 'atalım' dememize rağmen proje müdürü attırmadı ve ikinci gün ısıtıp öğrencilere verdi. O günün akşamı 5-6 öğrenciden mide bulantısı, kusma şikayetleri aldık ve biz buna göz yummadığımız için işten çıkarıldık.”

‘MENÜ NORMALE DÖNDÜ, GRAMAJDAN ÇALDILAR’

“Devlet denetim yapmıyor” diyerek yemekhanedeki sağlıksız koşullara tepki gösteren işçiler “Şirket tamamen kendi isteğine göre yemeklerin gramajlarıyla oynuyor; yemek listeleriyle oynuyor. Şubat ayında yemek listeleri normale döndü, bu sefer de gramajdan çalmaya başladılar” şeklinde konuştu.

‘HAVALANDIRMASIZ ALANDAKİ KOSTİK KULLANIMI PERSONELİ ZEHİRLEDİ’

Yemekhane temizliği sırasında 'kostik' isimli kimyasal madde kullanıldığını söyleyen işçiler, ‘kostik’ kullanımı sırasında havalandırma yapılması gerekirken; bunun yapılmadığını ve bu sebeple bazı personellerin kimyasaldan etkilenerek birkaç gün işe gelemediğini ifade etti.

İşçiler, ihale sürecinden sonraki sözleşme baskısını ise şu sözlerle anlatt:

“Taşeron şirket üniversiteyi tamamen eline almış ve buna karşı çıkan herkesi de ya tehdit ediyor ya da işten çıkartıyor. Kafalarına göre bir şartname yaptılar, taşeron şirket işçilerle bir sözleşme imzaladı. Sözleşmeyi 2018'de imzalamadık ve 1 sene boyunca sözleşmesiz çalıştık. 2019'a girerken 'Sözleşmeyi imzalamayanları işten çıkaracağız' diye tehdit ettiler ve bize zorla imza attırdılar. İmza attıktan bir gün sonra proje müdürünü, 15 Şubat'ta da beni ve 2 arkadaşımı işten çıkardılar. Yeni proje müdürü pozisyonuna da Hikmet Laçın'ın adamlarından birini yerleştirdiler. Şu anki denetimsizliğin sebeplerinden biri de bu. Kamu görevlisi olan Üretim ve Denetim Başkanı, Hikmet Laçın'ın denetlemeye izin vermediğini kendi ağzıyla söyledi.”

Öğrencilerin ve akademik personelin tüm itirazlarına rağmen AKP'lilerin “yeni üniversite yasa tasarısı” adı altında üniversiteleri bölme yasasını Meclis’ten geçirmesi üzerine İstanbul Üniversitesi bölünmüş ve İstanbul Üniversitesine bağlı Cerrahpaşa Tıp, Florence Nightingale Hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veteriner, Mühendislik fakülteleri İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa isimli yeni bir üniversiteye dönüştürülmüştü. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)