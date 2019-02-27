Sezgin Tanrıkulu, Leyla Güven’i ziyaret etti

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 112 gündür açlık grevinde olan DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’i dün evinde ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle 112 gündür açlık grevinde olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’i, dün akşam evinde ziyaret etti. MA’nın haberine göre; Ziyaret sırasında Tanrıkulu’nun Güven’e, “Siz ve cezaevlerinde açlık grevinde olan tutuklular için endişeliyim. Umut ediyorum ki kimse bu süreçte zarar görmez” dediği aktarıldı.

"TECRİT TÜM TÜRKİYE’YE UYGULANIYOR"

Güven ise Tanrıkulu’ya, yasal bir talebinin olduğunu ve bu talebi karşılanıncaya kadar açlık grevi eylemini sürdüreceğini vurguladı. Güven, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Ama omuzlarımdaki sorumluluk çok ağır. Cezaevlerinde 300’ü aşkın tutuklu ile yurt dışında birçok arkadaşım da açlık grevinde, onların durumu da kritik aşamada. Tecrit sadece Sayın Öcalan’a değil tüm Türkiye’ye uygulanıyor. Açlık grevlerine dikkat çekmek için yürümek isteyen vekil arkadaşlarımın polis ablukası altındaki görüntüleri tecridin somut resmiydi. O yüzden bu tecride karşı çıkmak aslında Türkiye’nin demokrasisine sahip çıkmaktır.”

AÇLIK GREVLERİ BÜTÜN CEZAEVLERİNE YAYILACAK

Öte yandan 331 tutuklu ve hükümlü de açlık grevinde. Tutuklular adına açıklama yapan Deniz Kaya, sürdürdükleri açlık grevi eylemlerinin 1 Mart itibariyle tüm cezaevlerine yayılacağını duyurdu. (HABER MERKEZİ)