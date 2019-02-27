Gençliğin sosyal alanlara ihtiyacı var

Kayseri Erciyes Üniversitesi’nden bir öğrenci

Türkiye gençliği için, tabii özellikle erkekler için spor aslında sokakta küçük yaşlarda top oynayarak başlıyor. Bu konuda kadınlardan daha şanslıyız, ne yazık ki kız çocukları spor yapmakta erkeklerden 1-0 geride başlıyorlar. İlerleyen yaşlarda da zaten kadınlar da, erkekler de yaşamın getirdiği yükle birlikte spor yapamıyorlar. Burada temel problem hem spora vakit ayıramamak hem de maddi sıkıntı. Ben özellikle çocuklardan başlayarak gençlerin spor yapmasında ısrarcı birisiyim. Özel yeteneği olamasa bile uğraş içersinde olması bile çok önemli. Sağlıklı bir yaşamımızın olmasından da öte, insanların bir uğraş içerisinde olması ve sosyalleşmesi için de çok önemli. Bugün üniversite gençliğine baktığımızda önemli bir kısmı sosyalleşmenin aracı olarak kafeleri görüyor. Çünkü kendisini ifade edeceği yer olarak oraları görüyorlar. Psikolojik sıkıntılar da epey yaygın gençlikte. Ben; benim gibi düşünen, yani sözcüsü olduğum arkadaşlarımla birlikte, yerel yönetimlerden beklentilerimi, gençliğin taleplerinin ne olduğundan bahsedeceğim.

KISITLI SOSYAL ALANLARDA ZENGİNLERE HİTAP EDİYOR

Tüm bu bahsettiğim meseleler üzerine ben Kayseri’de yerel yönetimlerin, şehrinde yaşayan insanlara, özellikle de gençlere sosyal alan tanımamasından şikâyetçiyim. İnsanların sosyalleşeceği alanlar çok kısıtlı. O alanlarda üniversitelere hitap etmiyor çünkü çok pahalı. Örneğin Kayseri’de kısıtlı yapabileceğimiz etkinliklerden biri Erciyes Dağı’nda kayak yapabilmek. Ama bakıyoruz 1 saatlik kayak eğitimi 200 liradan aşağı değil. Gerekli malzemeleri kiralamanın ondan aşağı kalır yanı yok. Bir başka örnek, Ali Dağı’nda yamaç paraşütü yapmak. Tek seferlik atlayış 150 lira. Bünyan ilçesinde rafting yapmak çok pahalı, yani ailesi işçi emekçi olan gençler, bugünkü belediyenin yapmakla övündüğü “projelerini” bizler yapamıyoruz. Adeta zenginler için yapılmış bunlar.

ÜNİVERSİTELİLERİN DERDİ GEÇİM!

Üniversite öğrencileri arasında hem çalışıp hem okuyan çok fazla arkadaşımız var. Bunun sebebi de geçimini sağlayamaması. Yol, yemek ve kalacak yer parasını çıkarmak için çalışıyor bu arkadaşlarımız. Yaşadığımız yerde öğrencilere ulaşımı ücretsiz yapan, yemeği ücretsiz veya cüzi miktara düşüren, kalacak yer bulamayan gençlere yardımcı olan bir yerel yönetim istiyoruz. Çünkü tüm bu saydıklarım yaşamımızı devam ettirebilmemiz için gerekli şeyler. Şunu da biliyoruz ki tüm bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için belediyelerin maddi olarak gücü yeter. Gerçekten “halkçı bir belediye” zaten fazla harcamadan kaçınan, halkın ihtiyaçları doğrultusunda hareket eden, zenginlerin çıkarlarını düşünmeyen bir belediye anlayışıdır.

ÜCRETSİZ SANAT VE SPOR ALANLARI YAPILMALI

Kısacası bir belediye, gelişme çağında olan çocuklardan itibaren gençliğin tamamını sanat ve spor faaliyetlerine ücretsiz katmaya çalışmalıdır. Spor ve sanatla uğraşmak, çocukları ve gençleri birçok kötü alışkanlıktan uzak tutmaktadır. Uyuşturucu kullanımının çocuk yaşlara düştüğü bu günlerde özellikle çok önemlidir. Takım ve bireysel çalışmaları çocuk yaşta öğrenenlerin derslerinde de başarılı oldukları bilinen bir gerçektir. Örneğin tiyatro yapan bir gencin, hayatın her alanında kendine güvenen ve çevre ilişkilerinin iyi olduğunu görebiliriz. Ancak bugün belediye bünyesinde bu tür etkinlikler yok denilecek kadar az. Bırakalım bir “tiyatro oyununun” bir parçası olmamızı, izlemek için bile 50 liradan az paramızın olamaması gerekir. Kişisel olarak sporla uğraşmak isteyen gençlerin ise alternatifi özel spor salonları olmaktadır. Ancak aylık 200-300 lirayı bulan paraları veremediği için spor yapmak isteyen gençlerin çoğu spor yapamaz vaziyettedir. Belediyenin bünyesinde bulunan Spor A.Ş’nin özel salonlardan aşağı kalır yanı yok.

OYUMUZ HALKÇI YEREL YÖNETİMDEN YANA

Belediyeler, ülkenin geleceği olan gençlerin gelişmesini kısıtlamamalı ve bizim üzerimizden para kazanmamalıdır. Biz, gençlerin halinden anlayacak yaşta, sporla uğraşan, doğayı talan etmeyen ve ranta sunmayan, sporla ve sanatla uğraşmasının önüne geçilen genç kadınların halinden anlayan ve onlara destek olan gerçekten bir halkçı belediyecilik anlayışında, halkla birlikte karar alıp ve birlikte yönetecek bir belediye başkanı istiyoruz.