Garanti mesleğin garanti sorunları: Bölüm 2

Barış GÜLMÜŞ

Adana

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Genç Hayat’ın geçen sayısında yayımlanan “Garanti mesleğin garanti sorunları” adlı röportajı* okuyoruz. Fakülte öğrencileri yazıdan genel hatlarıyla memnun. Hatta dergide Tıp öğrencilerinin sorunlarına yer verilmiş olmasını da değerli bulduklarını söylüyorlar. Yazıyı okurken bir arkadaş masamıza geliyor, oturuyor, tanışıyoruz. Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi. Adı Gülşah. Yazıyı okuyor, beğeniyor ama bir yanıyla da fakültenin başkaca birçok sorununun olduğundan dem vuruyor. Sonra anlatmaya başlıyor.

Öncelikle kütüphanelerinin yetersiz olduğunu söylüyor ve "Bir kütüphanemiz var, istediğimiz kitapları bulmakta zorlanıyoruz. Kütüphaneden yararlanmak istiyoruz ama kitaplar çok eski. Güncel kitaplar bulmak çok zor." diyor. Komite sınavlarına çalışmak için kitaplara ihtiyaç duyduğunu söyleyerek "Kitaplar çok pahalı. Mesela bir Fizyoloji kitabı var yaklaşık 1000 sayfa ve 200 küsur liraya aldık. Artı olarak bunun diğer dersleri de var. Kuşe kağıdına basıyorlar daha pahalı oluyor, bilerek mi yapıyorlar bilemiyorum vallahi. Biz de üst dönemlerden temin etmeye çalışıyoruz. Ki bazen aldığımız kitaplar da yetersiz kalıyor." diyor.

“11 KİŞİYE 1 MAKET DÜŞÜYOR”

Beceri laboratuvarlarından çok yakınıyor Gülşah. "Beceri laboratuvarlarında 11 kişiye 1 maket düşüyor. Canlı bile değil ya maket. Mesela sırayla kan alıyoruz, ben 11. sıradayım bana gelene kadar iğnenin ucu eğiliyor. Eğik uçlu iğneyle kan almamızı bekliyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? 11-12 kişiye 1 enjektör dönüyor. Eldivenler çok eski, açılmıyor. Malzemeler yeterli olmalı. Ayrıca laboratuvarlar teknolojik bakımdan da çok geride. Sunumları -ki bu sunumlar 10 yıl önceki hocanın sunumları güncellenmiyor- hala tüplü televizyondan izliyoruz. Teorik dersler için verilen eğitim yeterli ama beceri laboratuvarlarında durum böyle değil." diye anlatıyor laboratuvarlarındaki durumu.

“BİZ KADAVRA GÖREMİYORUZ”

Tıp fakültesi öğrencileri açısından maketten ziyade bir insanın üzerinde çalışmanın kritik bir öneme sahip olduğunu ama kendilerinin bu durumdan yararlanamadığını da belirterek "Biz kadavra göremiyoruz. Diğer birçok üniversitede kadavra var. Hatta ileride de görmeyeceğiz diyorlar. Sebebi ise masraflı bir durum olmasındanmış.” diyor.

*https://www.evrensel.net/haber/373734/garanti-meslegin-garanti-sorunlari