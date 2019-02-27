27 Şubat 2019 08:19

Fındıklı Gençliği #DengemiBozma diyor!

Fındıklı'da 11 Mart Pazartesi günü Ankara'da gerçekleşecek toplantıyla eş zamanlı olarak basın açıklaması ve yürüyüş gerçekleşmesi planlanıyor. 

Fındıklı Gençliği #DengemiBozma diyor!

Fotoğraf: Evrensel

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    Gökmen TURNA

    Rize/Fındıklı

    Rize'nin Fındıklı ilçesi 2007'den bu yana derelerini, yaşam alanlarını korumaya devam ediyor. Çağlayan ve Arılı vadilerinde 20'den fazla HES (Hidroelektrik Santral) projesi bulunmasına rağmen Fındıklı halkının hukuki ve fiili mücadelesiyle hiçbir projenin yapımı gerçekleştirilemedi. Bugüne kadar yapılması planlanan projelerin sahiplerinin ÇED toplantılarını gerçekleştirememiş olmasına ve her seferinde halk tepkisiyle karşılaşmasına rağmen, geçtiğimiz günlerde Fındıklı yine bir HES projesiyle gündeme geldi. Yapılan açıklamada ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) bilgilendirme toplantısının yapılamadığı ve halk tepkisiyle karşılaştığı kayıtlara geçmiş olmasına rağmen olum raporu verildi ve 11 Mart'ta Ankara'da İDK (İnceleme Değerlendirme Komisyonu) toplantısının yapılacağı açıklandı.

    13 Şubat 2019 tarihinde yapılan açıklama şu şekilde: “Rize ili Fındıklı sınırları içerisinde PAR-EN ELEKTRİK ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş tarafından yapılması planlanan HAYAT REGÜLATÖRÜ ve HİDROELEKTRİK SANTRALİ (4,49 MWm-4,31 MWe) projesi ile ilgili 11/03/2019 tarihinde İDK Toplantısı gerçekleştirilecektir. ÇED Raporu ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.”

    #DengemiBozma

    Bu açıklama üzerine harekete geçen ve #DengemiBozma kampanyası ören Fındıklı Gençlik Topluluğu* üyeleriyle konuştuk. 

     

    Murathan Özsoy

    Hesler, biyolojik ve ekolojik sisteme verdiği çok sayıda hasarın yanında, küçüğünden büyüğüne, kadınından erkeğine herkesin birlikte yüzüp, eğlendiği, ortak paylaşımlarda bulunduğu, sosyal ve toplumsal anlamda oluşan birlikteliği de yok etmektedir. Canlıların yaşam alanlarını yok etmek, doğayı mahvetmek kısacası güzel olan her şeyi yok etmektedir. Yaşam alanlarımızın yok edilmesine izin vermememiz gerekiyor.

     

    Cankut Erdoğan

    Ben yüzmeyi derede öğrendim, dere suyunun sesi ile büyüdüm. Derelerin özgürlüğü ve ekolojik dengenin korunması için, gelecek nesillerin dere sesi ile büyüyüp, yüzmeyi derede öğrenmeleri icin mücadele etmeye devam ediyoruz. Yıllardır yapılmaya çalışılan HES’lere karşı doğamızın talan edilmemesi için, pullu alabalıklarımızın çoğalması, suyun borular içine alınmaması ve özgürce akması için HES’lere karşıyız. Dere bizim can damarımız, doğal dengeyi bozdurmaya da hiç niyetimiz yok.

     

    Emre Özsoy

    Dereler sadece bizim değil insandan başka canlıların da yaşam olanağı sağladığı yerlerdir. Ayrıca dereler tarım, hayvancılık ve birebir ilişkilerin güçlendigi alanlardır. Tabii ki de çoğu üniversite mezunu ya da lise ve ortaokul bitiren insanlar şu anda işsizler ve bu durumda Hes'lerin iş olağanı yaratacağı fikrini halka sunuyorlar. Peki yetkililer HES yapılması istenen yerlerde neden başka bir çözüm üretmiyorlar ya da üretmek mi istemiyorlar? Kimsenin ekolojik dengeyi bozmaya hakkı yok. Bu dengeyi bozanın da her zaman karşısında olacağız.

     

    İbrahim Yazıcı

    13 senedir verilen bir mücadele var ve Fındıklı halkı Hes istemiyor. Aslında çıkarılacak sonuç bu kadar basitken rant hırsları tekrar tekrar yeni bir projeyle karşımıza çıkmalarına neden oluyor. Elbette bunun sonucu da bizlerin yeni mücadelelerle karşılarına çıkmamıza neden olacak. İnsanların üretimi de yaşamı da eğlencesi de sudur burada. Çayı, fındığı, kivisi suyla beslenir. Yorulur gider dere suyuyla yıkanır. Canı sıkılır dere kenarında oturur. İneği, keçisi, köpeği için de böyle, nesli tükenmekte olan kırmızı pullu alabalıkları için de böyle, kesilmesi yasak olan ancak iş makinelerinin ezip geçeceği şimşir ağaçları için de. Doğanın, hayvanların ve insanların dengesini bozmayın. Derelerimizden uzak durun. 

     

    Volkan Yıldırım

    HES'lere neden mi karşıyım? Çünkü ben köyde doğdum ve bedensel engelliyim. Küçükken yazın dereye annem beni sırtına alıp getirirdi. Dereye kavuştuğumda sanki anneme kavuşmuş, sarılmış gibi özgür olur ve rahatlardım. Dere benim iknci evimdir. İnsan hiç evinin yıkılıp yok olmasını ister mi? İstemez... HES'leri istemiyorum çünkü bu doğanın asıl sahipleri olan hayvanların yaşam alanlarının yok olup gitmesini istemiyorum. Su bizim yaşam kaynağımız.

     

    Umut Tataroğlu

    Neden karşıyız? HES'ler buharlaşmaya neden olduğu için bölgemizdeki toprakların verimliliğini azaltıyor. Yöre halkı geçiminin büyük bir kısmını çaydan karşılıyor. Verimliliği azalan topraklarda maalesef bu devam etmeyecek. Yazın gençlere, çocuklara, yaşlılara bir eğlence kaynağı olan derede yüzülmeyecek, kısacası kent yaşanmaz bir hale geleceği için Hidroelektrik santralini istemiyorum...

     

    Ekin Köna Yıldız

    Enerji bir yaşamın olması için olmazsa olmazlardandır. Sırf enerji üretmek için nelerden vazgeçmemiz lazım? Sadece bu dünyada biz yaşamıyoruz, sadece bizim değil bu dünya. HES Projeleri yapıldıktan sonra canlı türlerinde gözle görülür bir eksilme doğanın dengesinde bi bozukluk olduğu belirlendi ve bunları göz önünde bulundurarak ben kendi dereme, kendi vadime, kendi hayatıma bile bile zarar vermem. Zarar verenlerinde her zaman karşısında olduğumu belirtirim. HES’lerin çevreci yapılar olduğunu söyleyen insanlar bizim suyumuz, bizim vadimiz üzerinden rant elde ediyorlar. HES'ler doğayı talan ediyor. Bu su sadece bizim suyumuz değil bu toprak sadece bizim toprağımız değil bunlara birlikte sahip çıkmalıyız. Sesimizi yükseltmeki, korkmadan sorup araştırmalıyız. Beni alakadar etmez dediğin derelerin yok olması ilerdeki nesili de etkiliyecek. HES’lerin farkında olalım. Doğamızı koruyalım... 

     

    Fındıklı'da 11 Mart Pazartesi günü Ankara'da gerçekleşecek toplantıyla eş zamanlı olarak basın açıklaması ve yürüyüş gerçekleşmesi planlanıyor. 

     

    *Fındıklı Gençlik Topluluğu; geçtiğimiz aylarda "Gençlik Gelecek, Fındıklı güzelleşecek" şiarıyla kurulan, Fındıklılı gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal etkinlikler gerçekleştirirken, daha yaşanabilir bir ilçe amacıyla etkinlikler gerçekleştirmektedir. 

     

     

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