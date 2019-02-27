Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 27 Şubat 2019 Çarşamba
Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.
27 Şubat 2019 09:00
Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.
27 Şubat Çarşamba günü, gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (EVRENSEL WEB TV)
ETİKETLER: Ne Var Ne YokMithat Fabian Sözmen
YAZARLAR
İhsan ÇARALAN
Yerel seçimde ‘Bağımsız adaylar’la mücadele
Fatih POLAT
Bu hukuka karşı nasıl bir felsefe?
İ. Sabri DURMAZ
İşçinin bu kadar kolay öldürüldüğü bir ülke var mıdır?
Kamil Tekin SÜREK
200 metre
Dr. Murat ÖZVERİ
İşçilerle işverenlerin ‘pasif agresif’ ilişkileri
Ragıp ZARAKOLU
Mete Tunçay'dan Lerna Ekmekçioğlu'na, Talin Suciyan'a uzanan araştırmacı çizgi
Zeki GÜL
Genç hekimler sanki küsmüş