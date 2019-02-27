Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 27 Şubat 2019 Çarşamba

Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.

27 Şubat Çarşamba günü, gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (EVRENSEL WEB TV)